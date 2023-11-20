Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі

У черзі на кордоні тисячі вантажівок

Українська влада поскаржилася Польщі на блокаду важливих вантажів

Польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, який у неділю, 19 листопада, перебував на КПП.

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«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах», - розповів він.

Українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

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«Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам із міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється із заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», – зазначив Деркач.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня.

Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

До слова, 13 листопада представники польських автоперевізників, які блокують кордон із Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

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Для українських водіїв, які понад десять днів стоять у черзі на польському кордоні, створено штаб допомоги.

Штаб працюватиме, доки кордон не буде розблокований і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.