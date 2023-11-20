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Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
У черзі на кордоні тисячі вантажівок
фото: Сергій Деркач/Facebook

Українська влада поскаржилася Польщі на блокаду важливих вантажів

Польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, який у неділю, 19 листопада, перебував на КПП.

«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах», - розповів він.

Українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

«Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам із міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється із заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», – зазначив Деркач.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня.

Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

До слова, 13 листопада представники польських автоперевізників, які блокують кордон із Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Для українських водіїв, які понад десять днів стоять у черзі на польському кордоні, створено штаб допомоги.

Штаб працюватиме, доки кордон не буде розблокований і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Теги: Україна кордон Польща страйк

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Соціум

Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
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