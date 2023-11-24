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Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
фото ілюстративне

Міністерство ініціювало створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні

Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

«Розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас уже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерство ініціювало створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні.

«Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – за яких умов уже понад два тижні перебувають наші водії», – додав Деркач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.

Вчора у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Теги: Польща Україна кордон

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