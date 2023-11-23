Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту

У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець» помер ще один український водій

Україна вимагає розблокувати рух вантажних транспортних засобів

Сьогодні, 23 листопада, посол України в Польщі Василь Зварич оголосив про офіційну ноту польському МЗС через смерть уже другого українського водія на кордоні через страйк польських перевізників. Про це Зварич написав у своєму Facebook.

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Україна вимагає розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали, за словами посла, передали до МВС й адміністрації Польщі. Зварич наголошує, що блокада створює загрозу життю та здоров’ю людей, а також безпеці та порядку руху на дорогах загального користування.

«Кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей. Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому», — підсумував диппредставник.

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Українське посольство звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Польщі після того, як уночі 23 листопада помер український водій, що стояв у черзі на заблокованому пункті пропуску «Корчова-Краківець».

Як повідомлялося, у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій. Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.