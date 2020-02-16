Бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає

Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики п’ять порушили режим тиші. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Кримського – зі 120-мм міномету -20 мін.

«Сьогодні, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, 15 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.