Бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає
Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики п’ять порушили режим тиші. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по нашим позиціям, а саме:
- поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
- двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
- у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Кримського – зі 120-мм міномету -20 мін.
«Сьогодні, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, 15 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.