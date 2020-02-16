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    Події в Україні

    Окупанти випустили 20 мін по українських позиціях під Кримським

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    Бойових втрат внаслідок прицільних&nbsp;обстрілів&nbsp;з боку російсько-окупаційних військ серед захисників України немає - Окупанти випустили 20 мін по українських позиціях під Кримським
    Бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед захисників України немає

    Підрозділи ЗСУ адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння

    З початку доби російські окупаційні війська тричі обстріляли українські позиції.

    Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони.

    «Від початку поточної доби, 16 лютого, за наявною станом на 12.00 інформацією, нашими героями-захисниками зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог двічі вів вогонь з мінометів, продовжуючи свідомо порушувати Мінські угоди», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, після 01.00 від Доломітного окупанти вели вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецького озброєння по наших оборонцях Новолуганського.

    «З 06.25 ранку, протягом 20 хвилин, від окупованого села Сміле ворог випустив по захисниках Кримського 20 мін 120-го калібру. З 07.10 від Саханки окупанти випустили по оборонцях Лебединського 7 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з великокаліберних кулеметів», – додали у МОУ.

    Підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

    За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед захисників України немає.

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