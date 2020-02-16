Окупанти випустили 20 мін по українських позиціях під Кримським



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Бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед захисників України немає

Підрозділи ЗСУ адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння

З початку доби російські окупаційні війська тричі обстріляли українські позиції.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони.

«Від початку поточної доби, 16 лютого, за наявною станом на 12.00 інформацією, нашими героями-захисниками зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог двічі вів вогонь з мінометів, продовжуючи свідомо порушувати Мінські угоди», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після 01.00 від Доломітного окупанти вели вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецького озброєння по наших оборонцях Новолуганського.

«З 06.25 ранку, протягом 20 хвилин, від окупованого села Сміле ворог випустив по захисниках Кримського 20 мін 120-го калібру. З 07.10 від Саханки окупанти випустили по оборонцях Лебединського 7 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з великокаліберних кулеметів», – додали у МОУ.

Підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед захисників України немає.

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