Бойовики на Донбасі гатили з мінометів, серед військових є поранені



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Окупанти п’ять разів застосували важке озброєння

В українських захисників стріляли двоє снайперів російських окупаційних військ

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне Світлодарськ, Зайцеве, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Кримського, Водяного та Лебединського із мінометів калібром 120 та 82 мм. По наших позиціях біля Миколаївки, що на Донецькому напрямку, працювала ворожа снайперська пара.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, впродовж минулої доби противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із важкого озброєння.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

У суботу, 11 серпня 2018 року, військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який здійснював відеозйомку позицій на свій мобільний телефон.