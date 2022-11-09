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«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона

Надія Клочко
glavcom.ua
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона
Росія сьогодні оголосила про виведення військ на Херсонщині на лівий берез Дніпра
фото: Reuters

Новина про виведення окупаційних військ з Херсона збентежила кремлівських пропагандистів

Російські пропагандисти не стримуються у висловлюваннях щодо оголошеного військовим керівництвом РФ виведення окупаційного угрупування з Херсона.

Пропагандисти розділилися у своїх оцінках ситуації навколо Херсона: одні виправдовують рішення Шойгу, інші – обурюються та називають здачу Херсона «найбільшою геополітичною поразкою з часів розпаду СРСР».

«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 1
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 2
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 3
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 4
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 5
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 6
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 7
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 8
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 9
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 10
«Поразка є поразка». Як путінські пропагандисти реагують на новину про здачу Херсона фото 11

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав розпорядження «приступати до відведення військ». 

Суровікін заявив, що «маневр військ буде здійснено найближчим часом».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не бачить ознак відведення Росією військ із Херсона. За його словами, у місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

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Теги: Херсон війна пропаганда

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