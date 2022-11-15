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Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра – «Південь»
Рашисти просуваються вглиб лівого берега на 15-20 км
фото ілюстративне

ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі «Еспресо ТВ».

«Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км», – сказала Гуменюк.

Керівниця пресцентру запевнила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде. Також на правому ж березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це – понад 4870 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: росія окупанти війна Україна

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