Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
Кирило Буданов заявив, що без союзників Україні не впоратися
фото з відкритих джерел

Зіграти на руку Україні може сама ж Росія

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України назвав чинники, які можуть пришвидшити українську перемогу, однак самотужки впоратися буде тяжко. Від партнерів передусім потрібна систематичність і кількість наданої військової підтримки. Про це він сказав у в інтерв’ю виданню Le Monde.

«Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишалися осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Потрібно більше снарядів та артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості – важливе», – зазначив Буданов.

Також зіграти на руку Україні може сама ж Росія. Їхні подекуди криворукі бійці та не завжди якісна зброя так званого власного виробництва можуть нашкодити самому ворогу.

«У російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти. Якщо порівнювати з попередніми роками, то від кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Йдеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю. Водночас зазначаємо зниження їхньої якості», – резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, як удари ЗСУ вплинули на російський флот. За його словами, системні атаки українських захисників на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною, як і газовидобувні платформи. 

Раніше Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму. Очільник розвідки повідомив, що відомство не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації. 

Тим часом військовий експерт розповів, чи готує РФ новий наступ на Харків. Полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що не бачить підстав стверджувати про підготовку РФ наступу на Харків. На його думку, все відбувається з точністю до навпаки – росіяни посилюють свої угрупування через побоювання наступальних дій ЗСУ.

Читайте також: Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
Теги: росія зброя військові технології Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
«Один із поранених був знаковою особою». Буданов розкрив деталі операції на Білгородщині
5 сiчня, 23:10
Від початку повномасштабної війни Росії проти України було знищено понад десять кораблів РФ
Буданов розповів, як удари ЗСУ вплинули на російський флот
Вчора, 11:25
Буданов зазначив, що рішення для безпілотників вже є
Буданов пояснив, чому ні Україна, ні Росія не може проводити наступальні дії
Вчора, 14:05

Події в Україні

Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
Ракета, якою РФ атакувала Україну, впала в Краснодарському краї
Ракета, якою РФ атакувала Україну, впала в Краснодарському краї
Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»
Прикордонники затримали поблизу Молдови п’ятьох чоловіків, які «загубили друга»
Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому
Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до цілей: Повітряні сили пояснили, чому
Шмигаль відповів, чи є нині потреба у графіках відключення світла
Шмигаль відповів, чи є нині потреба у графіках відключення світла
Виробник декомунізував популярну марку пива
Виробник декомунізував популярну марку пива

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
22K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
18K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
13K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
12K
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua