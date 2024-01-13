Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України

Зіграти на руку Україні може сама ж Росія

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України назвав чинники, які можуть пришвидшити українську перемогу, однак самотужки впоратися буде тяжко. Від партнерів передусім потрібна систематичність і кількість наданої військової підтримки. Про це він сказав у в інтерв’ю виданню Le Monde.

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«Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишалися осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Потрібно більше снарядів та артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології. Нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості – важливе», – зазначив Буданов.

Також зіграти на руку Україні може сама ж Росія. Їхні подекуди криворукі бійці та не завжди якісна зброя так званого власного виробництва можуть нашкодити самому ворогу.

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«У російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти. Якщо порівнювати з попередніми роками, то від кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Йдеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю. Водночас зазначаємо зниження їхньої якості», – резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, як удари ЗСУ вплинули на російський флот. За його словами, системні атаки українських захисників на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною, як і газовидобувні платформи.

Раніше Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму. Очільник розвідки повідомив, що відомство не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації.

Тим часом військовий експерт розповів, чи готує РФ новий наступ на Харків. Полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що не бачить підстав стверджувати про підготовку РФ наступу на Харків. На його думку, все відбувається з точністю до навпаки – росіяни посилюють свої угрупування через побоювання наступальних дій ЗСУ.