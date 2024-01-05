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Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму

Діана Гасюк
glavcom.ua
Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Раніше українські військові завдали низку ударів по російських військових об'єктах на території окупованого Криму

Інформація про можливу загибель начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова з'явилася після ударів ЗСУ по військових об'єктах на окупованому Криму. Проте українська розвідка не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації. Про це повідомляє начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

Раніше українські військові здійснили серію ударів по російським військовим об'єктам на території окупованого Криму.

Пізніше в мережі почала з'являтися інформація про те, що внаслідок цього міг постраждати або навіть загинути начальник Генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов.

Кирило Буданов пояснив, що в нього немає підтверджувальної інформації з приводу цього.

Як повідомлялося, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті вчорашнього удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.

Після вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Також у ніч на 5 січня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом.

Теги: росіяни розвідка Міноборони вбивство військові Кирило Буданов росія

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