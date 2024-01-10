Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках

Російські війська намагаються захопити Іванівське перед виборами президента РФ у березні 2024 року, ймовірно, щоб показати його захоплення як значну перемогу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

9 січня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські сили продовжували позиційні бої поблизу Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Спірного, Богданівки, Хромового, в напрямку Іванівського та біля Кліщіївки й Андріївки.

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Пресофіцер української бригади, яка діяла на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська намагаються захопити Іванівське перед виборами президента РФ у березні 2024 року, ймовірно, щоб подати його захоплення як значну перемогу в політичних цілях.

Російські джерела охарактеризували локалізований російський наступ навколо Бахмута як «повзучий» наступ на Часів Яр (на захід від Бахмута), визнаючи, що потенційні російські здобутки в цьому районі ймовірно й надалі будуть поступовими і що швидке просування до Часового Яру малоймовірне.

Також 9 січня російські та українські сили продовжили позиційні бої поблизу Авдіївки.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, показують, що російські війська просунулися поблизу Новомихайлівки. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських штурмів поблизу Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди.

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На кордоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області 9 січня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цих ділянках не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Декілька російських блогерів заявили, що погодні умови в цьому районі погіршуються, а холодна погода та мокрий сніг ускладнюють бойові дії.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 січня, підтверджують, що російські війська утримують позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок на східному березі річки Дніпро. Позиційні бойові дії тривали в Кринках та навколо них, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.