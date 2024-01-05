«Один із поранених був знаковою особою». Буданов розкрив деталі операції на Білгородщині

Кирило Буданов: «Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою»

У ході проведення операції українських розвідників на території Білгородської області живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був «знаковою особою». Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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«Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж (росіяни, – Ред.) запросили гелікоптер для його евакуації прямо на місці», – сказав очільник військової розвідки.

«Це звичайна операція для нас... В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається. Що такого з цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації просто на Москву. Все інше розкривати не буду», – розповів Буданов.

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Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.