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«Один із поранених був знаковою особою». Буданов розкрив деталі операції на Білгородщині

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Один із поранених був знаковою особою». Буданов розкрив деталі операції на Білгородщині
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою»

У ході проведення операції українських розвідників на території Білгородської області живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був «знаковою особою». Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж (росіяни, – Ред.) запросили гелікоптер для його евакуації прямо на місці», – сказав очільник військової розвідки.

«Це звичайна операція для нас... В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається. Що такого з цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації просто на Москву. Все інше розкривати не буду», – розповів Буданов.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.

Теги: Міноборони війна гелікоптер Кирило Буданов Білгород росіяни

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