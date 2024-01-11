Чи готує РФ новий наступ на Харків? Військовий експерт дав відповідь

Російськи окупанти посилюють свої угрупування не через наміри йти у наступ, а через побоювання наступальних дій ЗСУ

Полковник запасу стверджує, що ознаки підготовки окупантів до наступу на Харків відсутні

Полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що не бачить підстав стверджувати про підготовку РФ наступу на Харків. На його думку, все відбувається з точністю до навпаки – росіяни посилюють свої угрупування через побоювання наступальних дій ЗСУ.

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«Ворог підсилює свої угрупування військ у північно-східному прикордонні через побоювання (очікування) активних/наступальних дій саме ЗСУ. Очевидно, в російському гш та кремлі зі всією серйозністю віднеслись до висловлювань ряду посадових осіб військово-політичного керівництва України, щодо доцільності перенесення бойових дій, власне, на територію самої РФ», – зазначив військовий експерт.

Машовець повідомив, що обсяг та райони розгортання підрозділів зі складу 11-го армійського корпусу РФ, переміщених з території тимчасово окупованої Луганської області, зі складу угрупування військ «Запад» до сил прикриття кордону, «жодним чином не свідчать» про форсування противником процесу під назвою «оперативне розгортання ударного угрупування військ».

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За словами експерта, до складу угрупування військ «Белгород» на Харківському напрямку переміщено один танковий батальйон зі складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії та один гаубичний артилерійський дивізіон зі складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. Костянтин Машовець підкреслив, що під час передвиборчої кампанії російського диктатора будь-які активні/наступальні дії ЗСУ «не в жилу» Кремлю.

Нагадаємо, триває 687-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Авдіївськму та Мар’їнському напрямках. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.