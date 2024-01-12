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Буданов пояснив, чому ні Україна, ні Росія не може проводити наступальні дії

Христина Петренко
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому ні Україна, ні Росія не може проводити наступальні дії
Буданов зазначив, що рішення для безпілотників вже є
Фото: Le Monde

Один з факторів – щільність мінних полів

Зараз ні українські, ні російські військові не можуть проводити наступальні операції. Це пов'язано зі щільністю мінних полів та інтенсивним застосуванням дронів. Про це в інтерв'ю Le Monde сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

«Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор – щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни. Ми знаємо рішення для безпілотників – це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все», – сказав Буданов.

Також керівник розвідки розповів, про причину російських ракетних ударів наприкінці 2023 і на початку 2024 року. На його думку, все вельми банально: ворогу хотілось якомога швидше оголосити минулий рік «переможним» і перейти до наступного. Проте реальних воєнних успіхів у росіян не було:

«Утім у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти».

Кирило Буданов розповів, як удари ЗСУ вплинули на російський флот. За його словами, системні атаки українських захисників на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною, як і газовидобувні платформи. 

Раніше Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму. Очільник розвідки повідомив, що відомство не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації. 

Тим часом військовий експерт розповів, чи готує РФ новий наступ на Харків. Полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що не бачить підстав стверджувати про підготовку РФ наступу на Харків. На його думку, все відбувається з точністю до навпаки – росіяни посилюють свої угрупування через побоювання наступальних дій ЗСУ.

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Теги: наступ Кирило Буданов Україна військові окупанти

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