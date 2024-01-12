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Буданов розповів, як удари ЗСУ вплинули на російський флот

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов розповів, як удари ЗСУ вплинули на російський флот
Від початку повномасштабної війни Росії проти України було знищено понад десять кораблів РФ
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід»

Системні атаки українських  захисників на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов інтерв’ю виданню Le Monde.

«Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії», – сказав він.

За його словами, північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. «Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики», – додав Буданов.

Начальник розвідки повідомив, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, «хоча дехто вважав їх неможливими». «Це дає надію – особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки», – повідомив він.

Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту РФ суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися. 

Також Плетенчук повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Теги: флот Чорне море ЗСУ війна Крим

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