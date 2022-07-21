«Буде багато сюрпризів». Банкова анонсувала нові поставки зброї

Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас із війною в зиму, вважає Єрмак

Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас із війною в зиму, вважає Єрмак

Президент готовий робити все, щоб Україна звільнила захоплені росіянами території якнайшвидше

Потрібно якнайшвидше перейти в контрнаступ, щоб Росія не змогла затягнути свою повномасштабну війну проти України в зиму. Про це написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, президент Володимир Зеленський «налаштований серйозно і готовий робити все», щоб Україна звільнила захоплені російськими окупантами території якнайшвидше.

«Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас із війною в зиму», – зазначив він.

Єрмак додав, багато залежить від навчання військовослужбовців і висловив упевненість, що «ми переламаємо хід цієї війни».

«Незабаром буде багато сюрпризів», – анонсував голова Офісу президента.

Він запевнив, що у Банкової постійна комунікація з військовим командуванням: «і ми знаємо, що потрібно армії для перемоги на тих чи інших ділянках фронту».

Також Єрмак наголосив на ефективному використанні на фронті українського комплексу РСЗВ «Вільха»: «Там є багато чудових новин».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певні домовленості та успіхи щодо постачань Україні сучасних систем ППО.

Зазначимо, триває візит до США першої леді України Олени Зеленської, який відбувся на запрошення Джилл Байден. У своїй першій самостійній закордонній подорожі, Зеленська підтримала українських дизайнерів, які зазнали серйозних збитків через війну Росії проти України.

Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден в Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.