США вимагають оголосити Росію державою-спонсором тероризму

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звернулася з посланням до держсекретаря Ентоні Блінкена

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму. В іншому випадку це зробить Конгрес. Про це повідомляє американське видання Politico.

За даними джерел, відповідну заяву Пелосі зробили в ході розмови з Блінкеном на цьому тижні.

«Немає ніяких юридичних причин, за якими Конгрес не міг би прийняти закон, який фактично визначає Росію як державу, що підтримує тероризм», – заявив помічник одного з демократів.

Він також зазначив, що прийняття закону Конгресом є більш складним шляхом, ніж рішення держсекретаря, але це дасть адміністрації політичне прикриття.

Нагадаємо, 24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

До відома, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.