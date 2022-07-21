США вимагають оголосити Росію державою-спонсором тероризму
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звернулася з посланням до держсекретаря Ентоні Блінкена
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму. В іншому випадку це зробить Конгрес. Про це повідомляє американське видання Politico.
За даними джерел, відповідну заяву Пелосі зробили в ході розмови з Блінкеном на цьому тижні.
«Немає ніяких юридичних причин, за якими Конгрес не міг би прийняти закон, який фактично визначає Росію як державу, що підтримує тероризм», – заявив помічник одного з демократів.
Він також зазначив, що прийняття закону Конгресом є більш складним шляхом, ніж рішення держсекретаря, але це дасть адміністрації політичне прикриття.
Нагадаємо, 24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.
До відома, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.