  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)

    Американські системи залпового вогню відпрацювали на Запорізькому напрямку - Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Американські системи залпового вогню відпрацювали на Запорізькому напрямку
    фото: Генштаб ЗСУ

    Зброя західних партнерів успішно допомагає українським військовим на лінії фронту

    Американські реактивні системи залпового вогню Himars відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Відповідні фото оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

    «Бойова робота Himars. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно», - підписали в Генштабі опубліковані фото.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)
    фото: Генштаб ЗСУ

    Крім того, з’явилося відео застосування американських систем.

    HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

    Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

    Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

    Читайте також: У чому перевага Himars над радянськими «Градами» та «Ураганами» (відео)
    Теги: росія окупанти зброя війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)