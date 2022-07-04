Генштаб показав роботу Himars на передовій (фото, відео)

Зброя західних партнерів успішно допомагає українським військовим на лінії фронту

Американські реактивні системи залпового вогню Himars відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Відповідні фото оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

«Бойова робота Himars. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно», - підписали в Генштабі опубліковані фото.

Крім того, з’явилося відео застосування американських систем.

HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.