Будівництво заводу Bayraktar в Україні. У Кремлі почалася істерика
Пєсков: «Це лише продовжить страждання українців»
Росія пригрозила «демілітаризувати» завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar після того, як він буде побудований в Україні. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
«Факт створення такого об'єкта, який відразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації, – це потрібно розуміти, лише продовжить, напевно, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою «спеціальної військової операції», – заявив Пєсков.
Нагадаємо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.
Власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні.
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