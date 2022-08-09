Будівництво заводу Bayraktar в Україні. У Кремлі почалася істерика

Компанія Baykar вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва

Пєсков: «Це лише продовжить страждання українців»

Росія пригрозила «демілітаризувати» завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar після того, як він буде побудований в Україні. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Факт створення такого об'єкта, який відразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації, – це потрібно розуміти, лише продовжить, напевно, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою «спеціальної військової операції», – заявив Пєсков.

Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Цей дрон добре зарекомендував себе у бойових діях на території України.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

Власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні.