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Bayraktar придбав ділянку під завод в Україні

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Bayraktar придбав ділянку під завод в Україні
фото з відкритих джерел

Компанія вже розробила проєктну документацію та придбала земельну ділянку для майбутніх потужностей

Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами посла, компанія вже зареєструвалась, розробила проєктну документацію та придбала земельну ділянку для майбутніх потужностей.

Він впевнений, що власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні.

«І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів», – додав він.

Крім цього буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію.

Теги: Туреччина завод озброєння безпілотник

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