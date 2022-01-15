Буревій повалив дерева та зірвав дахи будинків у Харкові (фото, відео)

Шквальний вітер у Харкові пошкодив контактні мережі трамвайних колій та завалив дороги

Цієї ночі, з 14 на 15 січня, харківські рятувальники прибирали повалені дерева з контактних мереж трамвайних колій, знімали металевий лист, що зірвало з даху багатоповерхівки і розчищали в’їзд до пологового будинку від поваленого дерева. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, протягом вечора 14 січня на території Харківської області спостерігалось ускладнення погодних умов, а саме посилення вітру до 30 м/с.

Внаслідок сильного пориву вітру були повалені гілки дерев на автомобільні дороги, лінії електропередач.

Підрозділи ДСНС в Харківській області п’ять разів виїжджали для надання допомоги комунальним службам в ліквідації наслідків негоди.

Рятувальникам цієї ночі довелося працювати у Московському, Шевченківському, Індустріальному, Холодногірському та Основ'янському районах Харкова. Всього до ліквідації наслідків негоди залучено шість одиниць техніки та 20 рятувальників.

Рятувальники закликають харківчан залишатися вдома

В ДСНС звертаються до жителів Харківщини з проханням по можливості залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої потреби. Також триматись подалі великих дерев та не паркувати під ними автомобілі.

Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

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