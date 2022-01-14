У Києві дерево впало на автомобіль, загинув водій (фото)
Дерево та еелектроопори розбили чотири автомобілі
У п'ятницю, 14 січня, в Києві через сильний вітер дерево впало на автомобіль. Загинув водій. Про це повідомляє «Інформатор.Києва».
На вулиці Верховинна, 35, Святошинського району, дерево впало на автомобіль Peugeot з людьми всередині. Попередньо, постраждали три людини. Одна людина загинула.
Жінку з отриманими травмами госпіталізували.
Також від вітру впали два стовпи. Дерево та еелектроопори розбили чотири автомобілі. Ще частина автомобілів пошкоджена від проводів і паркану.
Всього в Києві через негоду постраждали 14 автомобілів.
Як повідомляє «Київська служба порятунку», станом на 21:00 14 січня рятувальники здійснили 8 виїздів на виклики, пов'язані з погодними умовами.
Роботи через сильний поривчастий вітер тривають:
- о 9:58 за допомогою автобашні прибрали аварійне дерево, що становило небезпеку для життя перехожих на вулиці Котельникова, у Святошинському районі столиці;
- о 13:14 ліквідували наслідки падіння дерева у дворі житлового будинку по вулиці Стеценка, 9 у Подільському районі;
- о 17:18 надійшов виклик про лист металу, який зірвався з балкона житлового будинку по вулиці Північній, 2-д. рятувальники оперативно прибули на місце події і усунули нависав над перехожими небезпечний елемент;
- о 18:12 на вулиці Кибальчича, 4 рятувальники за допомогою автобашні прибрали лист шиферу, що знесло вітром на дерево.
- о 18:02 щит впав на вулиці Перова, 44;
- о 20: 14 впав щит на вулиці Празька, 8. Тут, у зв'язку з великою парусністю конструкції, небезпечне місце огороджене, конструкція знерухомлена.
Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.
Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.