У Києві дерево впало на автомобіль, загинув водій (фото)

Руйнівна стихія повалила дерево та електроопори у Святошинському районі

Дерево та еелектроопори розбили чотири автомобілі

У п'ятницю, 14 січня, в Києві через сильний вітер дерево впало на автомобіль. Загинув водій. Про це повідомляє «Інформатор.Києва».

На вулиці Верховинна, 35, Святошинського району, дерево впало на автомобіль Peugeot з людьми всередині. Попередньо, постраждали три людини. Одна людина загинула.

Жінку з отриманими травмами госпіталізували.

Також від вітру впали два стовпи. Дерево та еелектроопори розбили чотири автомобілі. Ще частина автомобілів пошкоджена від проводів і паркану.

Всього в Києві через негоду постраждали 14 автомобілів.

Як повідомляє «Київська служба порятунку», станом на 21:00 14 січня рятувальники здійснили 8 виїздів на виклики, пов'язані з погодними умовами.

Роботи через сильний поривчастий вітер тривають:

о 9:58 за допомогою автобашні прибрали аварійне дерево, що становило небезпеку для життя перехожих на вулиці Котельникова, у Святошинському районі столиці;

о 13:14 ліквідували наслідки падіння дерева у дворі житлового будинку по вулиці Стеценка, 9 у Подільському районі;

о 17:18 надійшов виклик про лист металу, який зірвався з балкона житлового будинку по вулиці Північній, 2-д. рятувальники оперативно прибули на місце події і усунули нависав над перехожими небезпечний елемент;

о 18:12 на вулиці Кибальчича, 4 рятувальники за допомогою автобашні прибрали лист шиферу, що знесло вітром на дерево.

о 18:02 щит впав на вулиці Перова, 44;

о 20: 14 впав щит на вулиці Празька, 8. Тут, у зв'язку з великою парусністю конструкції, небезпечне місце огороджене, конструкція знерухомлена.

Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.