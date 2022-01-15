Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)

Головний прапор України 14 січня приспустили через погіршення погоди

Увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний». Про це повідомляє Kramatorsk Post.

Уночі сильний вітер також пошкодив прапори і у Харкові та Кривому Розі. Так, харківський стяг розірвало навпіл. При цьому у мережі зазначають, що вартував він разом із флагштоком майже 25 мільйонів гривень. Уранці 15 січня прапор у харкові замінили на новий.

Як повідомлялося, головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

На сьогодні споруда флагштока в столиці є найбільшою в Україні, висота щогли – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. Через негоду не встояли ялинки. Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.

Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.