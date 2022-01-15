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    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)

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    Прапор у Краматорську зірвало із флагштока - Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
    Прапор у Краматорську зірвало із флагштока
    фото: Kramatorsk Post/Facebook

    Головний прапор України 14 січня приспустили через погіршення погоди

    Увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний». Про це повідомляє Kramatorsk Post.

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    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
    фото: Kramatorsk Post/Facebook

    Уночі сильний вітер також пошкодив прапори і у Харкові та Кривому Розі. Так, харківський стяг розірвало навпіл. При цьому у мережі зазначають, що вартував він разом із флагштоком майже 25 мільйонів гривень. Уранці 15 січня прапор у харкові замінили на новий.

    Як повідомлялося, головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

    На сьогодні споруда флагштока в столиці є найбільшою в Україні, висота щогли – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. Через негоду не встояли ялинки. Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.

    Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

    Теги: прапор вітер негода
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    Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)