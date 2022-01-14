У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)
Ураганний вітер наробив лиха у столиці
Сьогодні, 14 січня, столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с. Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві.
Так, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці. Про це повідомляє«Київ оперативний».
Наразі невідомо, чи компенсуватимуть підприємці, власники рекламного щита, збитки автовласнику.
Сьогодні киянам радять, якщо є можливість, не виходити з дому.
15 січня в Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити,
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,
- не паркувати поруч із ними автотранспорт.