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    У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)

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    Рекламний щит розбив лобове скло автівки - У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)
    Рекламний щит розбив лобове скло автівки
    фото: Київ оперативний

    Ураганний вітер наробив лиха у столиці

    Сьогодні, 14 січня, столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с. Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві.

    Так, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці. Про це повідомляє«Київ оперативний».

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    У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)
    У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)
    У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)

    Наразі невідомо, чи компенсуватимуть підприємці, власники рекламного щита, збитки автовласнику.

    Сьогодні киянам радять, якщо є можливість, не виходити з дому.

    15 січня в Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити,
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,
    • не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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    Теги: Київ автомобіль вітер негода
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    У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)