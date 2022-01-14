У Києві ураганний вітер вирвав рекламний щит і той розбив автівку (фото)

Ураганний вітер наробив лиха у столиці

Сьогодні, 14 січня, столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с. Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві.

Так, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці. Про це повідомляє«Київ оперативний».

Наразі невідомо, чи компенсуватимуть підприємці, власники рекламного щита, збитки автовласнику.

Сьогодні киянам радять, якщо є можливість, не виходити з дому.

15 січня в Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру: