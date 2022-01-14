На Київ налетіла буря: мешканцям міста краще не виходити з дому

У Києві сьогодні сильний штормовий вітер, мокрий сніг з переходом у дощ

У столиці вдень відлига

Сьогодні, 14 січня, в Києві сильний штормовий вітер, пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий). Вдень хмарно з проясненнями, невеликий сніг із переходом у дощ температура повітря вдень 1-3° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, пориви досягатимуть 15-25 м/с, місцями до 25-28 м/с. «Любителям кілометрів на годину: 54-90 кілометрів на годину, місцями 90-100 кілометрів на годину», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо є можливість, побудьте вдома. Особлива засторога будівельникам - ні в якому разі не варто проводити будівельні роботи на висоті, небезпечно!» – додала Діденко.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити,

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,

не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які в несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, що КК «Київавтодор» має для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки для нанесення протиожеледних засобів. Посилену увагу дорожники приділяють стану покриття шляхопроводів, підйомів і спусків, покриття із бруківки, тротуарів.