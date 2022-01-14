  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київ налетіла буря: мешканцям міста краще не виходити з дому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві сьогодні сильний штормовий вітер, мокрий сніг з переходом у дощ - На Київ налетіла буря: мешканцям міста краще не виходити з дому
    У Києві сьогодні сильний штормовий вітер, мокрий сніг з переходом у дощ
    фото з відкритих джерел

    У столиці вдень відлига

    Сьогодні, 14 січня, в Києві сильний штормовий вітер, пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий). Вдень хмарно з проясненнями, невеликий сніг із переходом у дощ температура повітря вдень 1-3° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

    За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, пориви досягатимуть 15-25 м/с, місцями до 25-28 м/с. «Любителям кілометрів на годину: 54-90 кілометрів на годину, місцями 90-100 кілометрів на годину», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    «Якщо є можливість, побудьте вдома. Особлива засторога будівельникам - ні в якому разі не варто проводити будівельні роботи на висоті, небезпечно!» – додала Діденко.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити,
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,
    • не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які в несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Нагадаємо, що КК «Київавтодор» має для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки для нанесення протиожеледних засобів. Посилену увагу дорожники приділяють стану покриття шляхопроводів, підйомів і спусків, покриття із бруківки, тротуарів.

    Читайте також: Україну накриє штормовий вітер і мокрий сніг: де очікується погіршення погоди
    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Ігор Діденко вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київ налетіла буря: мешканцям міста краще не виходити з дому