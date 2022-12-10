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Частина Херсона знеструмлена через ворожі обстріли

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Частина Херсона знеструмлена через ворожі обстріли
Частина міста залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли росіян
фото з відкритих джерел

Вночі та вранці російські окупанти знову обстрілювали Херсон

У Херсоні сьогодні, 10 грудня місцеві жителі чують вибухи. Тим часом частина міста залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли росіян. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що вночі та вранці російські окупанти знову обстрілювали Херсон.

«Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка», – пише Янушевич.

За його словами, без електрики залишилися 2549 абонентів.

Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, російські терористи продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Цілеспрямовано бʼють мирним людям, які не можуть дати відсіч. 

Теги: Telegram окупанти Херсон

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