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У Херсоні торгують російськими товарами. ЗМІ з'ясовували звідки ростуть ноги

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Херсоні торгують російськими товарами. ЗМІ з'ясовували звідки ростуть ноги
Проросійський імпорт чи рештки окупації?
скріншот з відео

На полицях магазинів поруч дріжджі «Львівські» та російський аналог «Воронежские»

У мережі з’явились фотографії з херсонських магазинів, які торгують російськими товарами. На полицях магазинів поруч викладені дріжджі «Львівські» від національного виробника та російський аналог «Воронежские», повідомляють Українські новини.

При цьому виробництво дріжджів «Воронежские» продовжується попри війну в Україні, що підтверджує саме пакування – на дріжджах чітко зазначена дата виробництва 1-го травня 2022 року.

У Херсоні торгують російськими товарами. ЗМІ з'ясовували звідки ростуть ноги фото 1

Відповідно завезений товар у магазини був вже у час окупації Херсона російськими військами. Сухі дріжджі «Воронежские» та «Саф-Момент» виробляє французька компанія Lesaffre («ЛеСаффр»), яка нещодавно прославилася тим, що поставляє свою продукцію мобілізованим російським військовим у продуктових наборах на Харківщині. Про це повідомляла Держприкордонслужба України. Нагадаємо, виробник сухих дріжджів «Саф-Момент» – французька компанія Lesaffre («ЛеСаффр») – досі має одне працююче підприємство в Україні та чотири заводи в Росії.

Виробник від лютого 2022 року ніяк не коментує війну в Україні та не надає офіційних коментарів на запити журналістів.

Теги: магазин Херсон Держприкордонслужба окупанти

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