У Херсоні торгують російськими товарами. ЗМІ з'ясовували звідки ростуть ноги

На полицях магазинів поруч дріжджі «Львівські» та російський аналог «Воронежские»

У мережі з’явились фотографії з херсонських магазинів, які торгують російськими товарами. На полицях магазинів поруч викладені дріжджі «Львівські» від національного виробника та російський аналог «Воронежские», повідомляють Українські новини.

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При цьому виробництво дріжджів «Воронежские» продовжується попри війну в Україні, що підтверджує саме пакування – на дріжджах чітко зазначена дата виробництва 1-го травня 2022 року.

Відповідно завезений товар у магазини був вже у час окупації Херсона російськими військами. Сухі дріжджі «Воронежские» та «Саф-Момент» виробляє французька компанія Lesaffre («ЛеСаффр»), яка нещодавно прославилася тим, що поставляє свою продукцію мобілізованим російським військовим у продуктових наборах на Харківщині. Про це повідомляла Держприкордонслужба України. Нагадаємо, виробник сухих дріжджів «Саф-Момент» – французька компанія Lesaffre («ЛеСаффр») – досі має одне працююче підприємство в Україні та чотири заводи в Росії.

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Виробник від лютого 2022 року ніяк не коментує війну в Україні та не надає офіційних коментарів на запити журналістів.