Окупанти вдарили по Херсону: ракета потрапила у житловий будинок (відео)

Наразі у місті знову лунають вибухи

Сьогодні вночі, 9 грудня, російські війська завдали удару по Херсону. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. вісім мирних мешканців отримали поранення», – написав Тимошенко.

Заступник глави Банкової повідомив, що за добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.

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Як повідомляють місцеві телеграм-канали, внаслідок удару по житловому будинку ушкодження отримала будівля медичного закладу. Наразі у місті знову лунають вибухи.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.