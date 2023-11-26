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Частину Миколаєва знеструмлено: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Частину Миколаєва знеструмлено: яка причина
Частина мешканців Миколаєва лишилася без світла
фото: biz.censor.net

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Частина Миколаєва в неділю, 26 листопада, лишилася без світла. Сталося аварійне знеструмлення. Про це повідомило «Миколаївобленерго» у Facebook.

«Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву. Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення», – йдеться в повідомленні.

Містяни в коментарях до публікації «Миколаївобленерго» додають, що також частково зникло світло на вулиці Театральній. Енергетики припускають, що сталося аварійне відключення.

Також проблеми з електропостачанням фіксуються у Воскресенському та населеному пункті Новошмідтівка.

Нагадаємо, що вчора у жителів Києва та області частково зникло світло внаслідок нічної атаки ворога. 

До слова, внаслідок окупації енергетичних об'єктів та їх руйнувань через ворожі атаки на українську енергосистему може виникати дефіцит потужностей.

За даними Українського інституту майбутнього, Україна входить в зиму з мінімально необхідним балансом генеруючих потужностей.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть початися відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер. 

Теги: електроенергія Миколаїв

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