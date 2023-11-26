Частину Миколаєва знеструмлено: яка причина

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Частина Миколаєва в неділю, 26 листопада, лишилася без світла. Сталося аварійне знеструмлення. Про це повідомило «Миколаївобленерго» у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву. Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення», – йдеться в повідомленні.

Містяни в коментарях до публікації «Миколаївобленерго» додають, що також частково зникло світло на вулиці Театральній. Енергетики припускають, що сталося аварійне відключення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також проблеми з електропостачанням фіксуються у Воскресенському та населеному пункті Новошмідтівка.

Нагадаємо, що вчора у жителів Києва та області частково зникло світло внаслідок нічної атаки ворога.

До слова, внаслідок окупації енергетичних об'єктів та їх руйнувань через ворожі атаки на українську енергосистему може виникати дефіцит потужностей.

За даними Українського інституту майбутнього, Україна входить в зиму з мінімально необхідним балансом генеруючих потужностей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть початися відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер.