Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів
Ремонтні бригади оперативно відновили електропостачання
фото з відкритих джерел

Наразі в Києві відсутні аварійні відключення

Ремонті бригади повернули світло всім киянам, чиї домівки були знеструмлені в результаті нічних ворожих ударів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Наразі в Києві відсутні аварійні відключення.

Як повідомлялося, у Києві без світла були 121 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору та 12 установ. Було зафіксовано загоряння на одній із підстанцій.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

Раніше енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога. 

Читайте також: Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
Теги: окупанти безпілотник електроенергія Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві на ділянках дороги, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80»
Київ запроваджує єдиний швидкісний режим: що потрібно знати
1 листопада, 15:17
Програму «Зелене місто» планують реалізувати до 2032 року
Київрада затвердила програму «Зелене місто»: чого очікувати мешканцям столиці
3 листопада, 15:29
Військовий отримав відмову в оренді житла у Києві через інвалідність
Військовий отримав відмову в оренді житла у Києві через інвалідність
16 листопада, 11:59
У заході візьмуть участь відомі діячі, дипломати, громадські активісти, науковці
Київський безпековий форум розпочав захід до роковин Голодомору (трансляція)
21 листопада, 11:00
Лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах
Європарламент відкриє офіс у Києві – Euractiv
21 листопада, 21:21
Графіки відключення в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля
Стало відомо, коли у Києві почнуть застосовувати графіки відключення світла
22 листопада, 21:17
«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
31 жовтня, 10:47
Окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала вранці Київ
11 листопада, 09:26
Трагедія сталася в житловому комплексі «Лебединий»
У Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки
19 листопада, 07:05

Новини

У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
39K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
18K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6217
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
6056
Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua