Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів

Наразі в Києві відсутні аварійні відключення

Ремонті бригади повернули світло всім киянам, чиї домівки були знеструмлені в результаті нічних ворожих ударів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Наразі в Києві відсутні аварійні відключення.

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Як повідомлялося, у Києві без світла були 121 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору та 12 установ. Було зафіксовано загоряння на одній із підстанцій.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

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Раніше енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.