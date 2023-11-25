Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів
Наразі в Києві відсутні аварійні відключення
Ремонті бригади повернули світло всім киянам, чиї домівки були знеструмлені в результаті нічних ворожих ударів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
«Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання», – йдеться в повідомленні.
Наразі в Києві відсутні аварійні відключення.
Як повідомлялося, у Києві без світла були 121 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору та 12 установ. Було зафіксовано загоряння на одній із підстанцій.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.
За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.
Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.
Раніше енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.
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