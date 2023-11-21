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Борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем виріс до 32,7 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем виріс до 32,7 млрд грн
«Укренерго» накопичило майже 33 млрд грн боргу перед державним Гарпоком
фото з відкритих джерел

Рівень розрахунків за виробництво «зеленої» електроенергії в Україні у жовтні склав 53,5% проти 47% у вересні

Заборгованість компанії «Укренерго» перед державним підприємством «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел збільшилась до 32,7 млрд грн порівняно з 32,2 млрд грн в кінці жовтня, йдеться на сайті держпідприємства.

Окрім того повідомляється, що рівень розрахунків за виробництво «зеленої» електроенергії в Україні у жовтні склав 53,5% проти 47% у вересні.

Загальний рівень виплат підприємствам відновлюваної енергетики з початку 2023 року складає 52,6%. Це менше ніж рівень розрахунків за підсумками 2022 року, де показник складає 55,3%.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Теги: Укренерго борг електроенергія

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