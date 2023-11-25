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Державні монополісти мають заморозити тарифи на час дії військового стану – Асоціація пекарів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Державні монополісти мають заморозити тарифи на час дії військового стану – Асоціація пекарів
Електроенергія вже подорожчала на 25%, і для бізнесу це дуже велика сума
фото з відкритих джерел

«Підприємства сьогодні вже не мають не те що рентабельності, більшість уже працює в нуль або в збиток»

Через війну собівартість української продукції дуже зросла в ціні, адже постійно дорожчають не тільки енергоресурси, але й складові, необхідні для виробництва. Тож для того, аби зберегти бізнес, державні монополії мають запровадити мораторій на підвищення тарифів під час війни. Про таке заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

«Підприємства сьогодні вже не мають не те що рентабельності, більшість уже працює в нуль або в збиток. І ви ж розумієте, що ми не можемо купляти якісну сировину, платити ринкову заробітну плату. Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до того, що в галузі або не залишиться фахівців, або не буде можливості за що купляти сировину», – пояснив Дудченко.

Він нагадав, що електроенергія вже подорожчала на 25%, і для бізнесу це дуже велика сума. Якщо в найближчий час знову буде подорожчання, підприємства будуть змушені піднімати питання щодо ціноутворення, тож держава має вжити заходів, щоб не допустити зростання цін.

«Монопольні підприємства, які забезпечують послуги, мають на період хоча би війни зафіксувати ціни. Тому що для нас дуже критично», – резюмував Дудченко.

Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення кредитів компанії – попри те, що наразі всі українські підприємства проводять реструктуризацію боргів.

У свою чергу генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укренерго» повинна реструктуризувати свою заборгованість так само, як це роблять усі компанії, адже отримала підтримку міжнародної спільноти, і стримати зростання тарифу, щоб не втратити залишки бізнесу в країні.

Теги: тарифи бізнес електроенергія держава Укренерго

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