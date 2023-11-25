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Через окупацію та руйнування енергооб'єктів в енергосистемі виникає дефіцит, – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через окупацію та руйнування енергооб'єктів в енергосистемі виникає дефіцит, – експерт
Хмельницька АЕС вимушена працювати на 25% менше через проблеми з генераторами установки, які з пари виробляють електричну енергію
фото з відкритих джерел

Окупація Запорізької АЕС та руйнування Каховської ГЕС призвели до втрати значної частини генеруючих потужностей

Внаслідок окупації енергетичних об'єктів та їх руйнувань через ворожі атаки на українську енергосистему може виникати дефіцит потужностей.

Про це заявив експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Зокрема він пояснив, що окупація Запорізької АЕС та руйнування Каховської ГЕС призвели до втрати значної частини генеруючих потужностей.

«У нас є 14 теплоелектростанцій і ТЕЦ, які знаходяться на тимчасово-окупованих територіях або є суттєво пошкодженими з боку окупанта, тому нам треба думати як і робити певні кроки як правильно нам замінити ці елементи в нашій енергосистемі», – сказав експерт.

Ігнатьєв наголосив, що вже зараз в системі є дефіцит і у зимові періоди така ситуація буде продовжуватися.

Також він додав, що зараз ще є проблеми з роботою атомної генерації. Зокрема Хмельницька АЕС вимушена працювати на 25% менше через проблеми з генераторами установки, які з пари виробляють електричну енергію.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.

Теги: електроенергія окупація Хмельницька АЕС

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