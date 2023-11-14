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Галущенко розповів, чи буде в Україні підвищення тарифів на електрику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Галущенко розповів, чи буде в Україні підвищення тарифів на електрику
фото ілюстративне

Із 1 червня тариф за електроенергію для населення складає 2,64 грн за кВт-год

Підвищення цін на електроенергію в Україні наразі не обговорюється. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав під час візиту на конференцію Energy for the Recovery of Ukraine у Варшаві.

«Наразі це питання не обговорюється. Давайте… Знаєте, я раніше любив програми, плани, а зараз я… Давайте пройдемо цю зиму, подивимося на ситуацію. Наразі це питання не обговорюється», – сказав міністр.

Нагадаємо, 31 травня Кабмін опублікував постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення з 1 червня вже складає 2,64 грн за кВт-год.

Раніше гендиректор Yasno пояснив, навіщо піднімати тарифи на електроенергію.

До слова, тим, у кого витрати на ЖКХ перевищують 15% доходу, держава може надати субсидію чи пільгу. Цього року 3,7 млн сімей зможуть їх отримати. 

Теги: тарифи електроенергія Герман Галущенко

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