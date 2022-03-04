Чехія запровадила надзвичайний стан через наплив біженців

Українці тікають з України найчастіше до Польщі та Чехії

Щодня до Чехії приїжджає близько п’яти тисяч українських біженців

Чехія через великий наплив біженців, які тікають від війни в Україні, запровадила на 30 днів надзвичайний стан. Про це повідомляє видання Novinky.

У обґрунтуванні своєї постанови Кабмін пояснив необхідність введення надзвичайного стану істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею.

«Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії», ‒ заявили в уряді.

За словами міністрів, щодня до Чехії приїжджає близько п’яти тисяч українських біженців, і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.

Як зазначається, жодних додаткових обмежень для чеських громадян надзвичайний стан не створить.

Нагадаємо, українські, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років. Як раніше повідомлялося, на усіх пунктах пропуску на західному кордоні України на ранок 3 березня фактично відсутні черги на виїзд.

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