ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів

Країни ЄС дають прихисток українським біженцям

За сім днів від початку російського вторгнення з України виїхали близько мільйона осіб. Про це повідомила речниця Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Шабі Манту.

«Один мільйон біженців з України за сім днів», - написала вона у своєму Twitter.

1 million refugees have fled in 7 days. https://t.co/j6JUqptIOV — Shabia Mantoo (@Shabia_M) March 3, 2022

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії.

За даними ООН, за шість днів війни з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей.

Тим часом Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців.

Згідно з даними прикордонників, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.