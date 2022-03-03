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    ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів

    ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів

    Країни ЄС дають прихисток українським біженцям

    За сім днів від початку російського вторгнення з України виїхали близько мільйона осіб. Про це повідомила речниця Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Шабі Манту.

    «Один мільйон біженців з України за сім днів», - написала вона у своєму Twitter.

    Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії.

    За даними ООН, за шість днів війни з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей.

    Тим часом Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців.

    Згідно з даними прикордонників, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

    Теги: ООН війна Україна населення біженці
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    ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів