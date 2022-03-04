Путін повністю відрізав росіян від світу: заблоковані всі західні мережі та ЗМІ

Соціальна мережа Facebook стала вночі 4 березня недоступною для більшості росіян

У Росії практично всі провайдери заблокували роботу сайтів видань «Медуза», Бі-Бі-Сі, Радіо Свобода, Deutsche Welle, а також мереж Twitter та Facebook.

Згідно з сервісом GlobalCheck, доступність «Медузи» становить 17%, Бі-Бі-Сі – 17%, Радіо Свобода – 0%, Deutsche Welle – 0%, соцмережі Facebook – 37%, Twitter – 17%.

Електронна енциклопедія Wikipedia і магазини застосунків App Store і Google Play також перестали відкриватися у більшості росіян.

Ресурси заблоковані у клієнтів практично всіх магістральних провайдерів, крім «Ростелекому». За даними GlobalCheck, блокування йде через ТСПЗ – технічні засоби протидії загрозам. Це комплекс, що дозволяє обмежувати доступ до інформації, поширення якої заборонене на території Росії. При цьому судових рішень про блокування та заборони у більшості випадків не було, як і розпоряджень «Роскомнагляду» або внесення до реєстру «заборонених сайтів».

Більшістю голосів Ради Директорів «Эха Москвы» прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту «Эхо Москви».

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією.

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