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    На західному кордоні на усіх пунктах пропуску немає черг – ДПСУ

    Ажіотажу на західних кордонах України закінчився - На західному кордоні на усіх пунктах пропуску немає черг – ДПСУ
    Ажіотажу на західних кордонах України закінчився
    фото з відкритих джерел

    Величезні черги на кордоні були в перші дні війни

    На усіх пунктах пропуску на західному кордоні України на ранок 3 березня фактично відсутні черги на виїзд. Про це інформує Держприкордонслужба у Facebook, наводячи дані станом на 9 годину ранку.

    Так, на пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Смільниця» та «Шегині» на виїзд до Польщі немає черг ні з легкових автомобілів, ні пішоходів; на пп «Грушів» очікували 50 пішоходів; на пп «Краківець» 30 пішоходів.

    На пунктах пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» до Словаччини черг немає, на пункті «Малі Селменці» у черзі очікували близько двадцяти пішоходів.

    Відомо, що на всіх пунктах виїзду до Угорщини, Румунії та Молдови немає черг ні з пішоходів, ні з автомобілів.

    За оцінками ООН, з початку масштабної війни РФ проти України за кордон виїхали близько мільйона українців.

    У Польщі на 2 березня оцінювали кількість прийнятих українців у 450 тисяч, до Румунії виїхали близько 139 тисяч.

    Нагадаємо, що за сім днів від початку російського вторгнення з України виїхали близько мільйона осіб.

    Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії.

    За даними ООН, за шість днів війни з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей.

    Тим часом Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців.

    Теги: Держприкордонслужба війна Україна біженці
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    На західному кордоні на усіх пунктах пропуску немає черг – ДПСУ