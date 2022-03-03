На західному кордоні на усіх пунктах пропуску немає черг – ДПСУ

Величезні черги на кордоні були в перші дні війни

На усіх пунктах пропуску на західному кордоні України на ранок 3 березня фактично відсутні черги на виїзд. Про це інформує Держприкордонслужба у Facebook, наводячи дані станом на 9 годину ранку.

Так, на пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Смільниця» та «Шегині» на виїзд до Польщі немає черг ні з легкових автомобілів, ні пішоходів; на пп «Грушів» очікували 50 пішоходів; на пп «Краківець» – 30 пішоходів.

На пунктах пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» до Словаччини черг немає, на пункті «Малі Селменці» у черзі очікували близько двадцяти пішоходів.

Відомо, що на всіх пунктах виїзду до Угорщини, Румунії та Молдови немає черг ні з пішоходів, ні з автомобілів.

За оцінками ООН, з початку масштабної війни РФ проти України за кордон виїхали близько мільйона українців.

У Польщі на 2 березня оцінювали кількість прийнятих українців у 450 тисяч, до Румунії виїхали близько 139 тисяч.

Нагадаємо, що за сім днів від початку російського вторгнення з України виїхали близько мільйона осіб.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії.

За даними ООН, за шість днів війни з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей.

Тим часом Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців.