Через керівництво НКРЕКП Укрзалізниця зазнала збитків на 2 млрд: НАБУ розслідує корупційну схему

Наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин, а продавали її для УЗ дорожче

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу участь керівництва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в схемі постачання електроенергії для потреб Укрзалізниці за завищеними цінами. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на нардепа Валентина Наливайченка.

За версією слідства, схема діяла, починаючи з 2019 року до вересня 2020 року, і завдала держкомпанії збитків на 1,94 млрд грн. Так, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин, і в той же самий час продавали її для УЗ по 1,67 грн/кВт година.

«Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія «Укрзалізниця», – повідомив нардеп.

Також слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця». Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019 – 2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.

Як відомо, у кінці лютого цього року «Укрзалізниця» закупила електроенергію безпосередньо у виробника – державної енергогенеруючої компанії НАЕК «Енергоатом», без всіляких посередників. Про це повідомив тодішній голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, підкресливши, що така операція була здійснена компанією вперше.

Проте у березні Наглядова рада УЗ звільнила Володимира Жмака з посади без пояснення причин, попри те, що він перебував на лікарняному Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив припущення, що звільнення Жмака пов'язано з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.

У свою чергу Жмак подав на Наглядову раду до суду. Він підкреслив, що за півроку роботи він «встиг не тільки поліпшити економічні показники підприємства, а й почав руйнувати усталені корупційні схеми, в тому числі ті, які пов'язані з чинною Наглядовою радою», а після його звільнення Наглядова рада намагається знову повернути корупційні схеми.

Раніше також тарифна комісія НКРЕКП спотворила правила роботи ринку електроенергії в інтересах обмеженого кола посередників, які збагачуються на перепродажі електроенергії держкомпаніям по завищеній ціні. Про це під час виступу у Верховній Раді 15 квітня заявив перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Також народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявляв, що Уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем Укрзалізниці і звільнити Наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

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