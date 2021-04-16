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    НКРЕКП сприяла махінаціям з електроенергією київських ТЕЦ на 2 млрд грн – Кучеренко

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    Керівництво НКРЕКП підозрюється у&nbsp;схемі поставок електроенергії для &laquo;Укрзалізниці&raquo; за завищеними цінами - НКРЕКП сприяла махінаціям з електроенергією київських ТЕЦ на 2 млрд грн – Кучеренко
    Керівництво НКРЕКП підозрюється у схемі поставок електроенергії для «Укрзалізниці» за завищеними цінами
    Фото з відкритих джерел

    Кучеренко заявив, що учасники оборудки заробили десятки мільйонів гривень

    Тарифна комісія НКРЕКП спотворила правила роботи ринку електроенергії в інтересах обмеженого кола посередників, які збагачуються на перепродажі електроенергії держкомпаніям по завищеній ціні. Про це під час виступу у Верховній Раді 15 квітня заявив перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

    «Аналіз показує, що на одній оборудці, завдяки правилам роботи ринку, який кришується Національною комісією з регулювання енергетики, заробили десятки мільйонів гривень. В чому ця оборудка? Купили сотні мільйонів кВт/год на київських ТЕЦ за ціною 1,25 грн і перепродали державній компанії «Укрзалізниця» по ціні 1,65 грн – 30% навару», - повідомив Кучеренко.

    Збитки держкомпанії «Укрзалізниця» від цієї схеми, в якій фігурують наближені до керівництва НКРЕКП трейдери, оцінюється НАБУ в 1,94 млрд грн.

    «Десятки мільйонів заробили посередники. Так ось куди уходять гроші. Ось де треба шукати резерв і для того дійсно зменшувати ціни і тарифи на електроенергію. А хто ж кришує цей ринок? А це Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг», - наголосив Кучеренко.

    За його словами, замість відставки і притягнення до відповідальності через нанесення збитків державним інтересам, члени НКРЕКП два тижні тому виписали 1,5 млн грн премії. «Вони призначили собі премії – півтора мільйона гривень за перший квартал. А які у них доходи були за минулий рік – по два мільйони гривень в середньому. А з чого платяться ці доходи, шановні українці? З наших з вами платіжок. Розумієте? Ми з вами заплатили за це нікчемне регулювання», – підсумував Кучеренко.

    Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро розслідує участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії «Укрзалізниця» за завищеними цінами, яка завдала держкомпанії збитків 1,94 млрд грн

    Теги: НКРЕКП тарифи НАБУ Укрзалізниця електроенергія
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