Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною

Світові загрожує небачена техногенна катастрофа, якщо не спинити російський окупантів

Зеленський також уже обговорив ситуацію зі світовими лідерами

Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Пожежників окупанти не пускають на територію об'єкта. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час телефонної розмови з американською колегою Дженніфер Ґренголм.

«Я звернувся з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною», – зазначив посадовець.

До слова, Володимир Зеленський вже обговорив наслідки обстрілів ЗАЕС із з Олафом Шольцом, Анджеєм Дудою, Джо Байденом, з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та Борисом Джонсоном.

Також Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС: термінове звернення до світу (відео).

Уночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

Також якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС.

Стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.