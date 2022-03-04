Ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства – міністр енергетики

Обстріл Запорізької АЕС загрожує всьому світові

Обстріл російськими військами Запорізької АЕС із тяжкого озброєння веде до масштабної техногенної катастрофи в історії людства, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Про це повідомляє Telegram-канал «Енергоатом».

«Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні жертви і трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ. З танків, градів та іншої важкої артилерії розстріляв енергоблоки найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій. Йде бій уже на майданчику станції, поширюється пожежа», – цитує Галущенко пресслужба Енергоатому.

Він наголосив, що це війна на знищення людства та планети.

«Ядерна та радіаційна безпека ворога не хвилює. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі», – сказав міністр.

Він нагадав, що вже кілька днів Україна намагається донести цю тезу до МАГАТЕ.

«Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресору. Але їх поки що немає», – йдеться у повідомленні.

«Тому ми вимагаємо не лише професійної оцінки подій, що відбуваються, але й реального втручання, вживання найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн – володарів ядерної зброї», – заявив Галущенко.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС: термінове звернення до світу (відео).

Уночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

Також якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС.

Стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.