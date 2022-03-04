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    Білоруські банки за компанію з російськими можуть відключити від SWIFT

    Європейці кажуть, що SWIFT не настільки стратегічно важливий для економіки Білорусі, як для Росії. - Білоруські банки за компанію з російськими можуть відключити від SWIFT
    Європейці кажуть, що SWIFT не настільки стратегічно важливий для економіки Білорусі, як для Росії.
    фото з відкритих джерел

    Європейські країни та США почали запроваджувати санкції проти Росії після її вторгнення до України

    Європейський союз розглядає можливість відключення від системи SWIFT білоруських банків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника ЄС.

    «Щодо SWIFT, ми зараз також розглядаємо підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору. Однак ми знаємо, що SWIFT не такий стратегічно важливий для економіки Білорусі, як для російської сторони», – заявив чиновник, цитує finance.ua.

    Нагадаємо, що Євросоюз вирішив відключити від SWIFT російські банки: «Откритіє», «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк», «Внешкомбанк» (ВЕБ), «ВТБ Банк»

    Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну. До слова, компанія «Північного потоку-2» збирається оголосити про банкрутство.

    SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.
    Теги: США санкції банк
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    Білоруські банки за компанію з російськими можуть відключити від SWIFT