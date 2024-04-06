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Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
Перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою
фото з відкритих джерел

Головною проблемою для української влади стали очікування громадян, які хочуть побачити деокупацію всіх територій

Ситуація на фронті в Україні поставила президента Володимира Зеленського перед вибором між двома варіантами, один з яких поганий, а другий – іще гірший. Про це йдеться у публікації The Washington Post.

Видання вказує, що офіційні особи в Україні та на Заході вважають, що Зеленський застряг, бо агресори посилюють авіаудари по українських тилах та повільно просуваються на полі бою, а Сполучені Штати припинили надавати військову допомогу, в той час, як Європа не наважується зробити більше. Тому перспектив перемогти не видно.

«Статус-кво жахливий. Зараз боротьба зайшла в глухий кут, українці щодня гинуть на полі бою. Але українці кажуть, що припинення вогню також не може початися, тому що воно просто дасть росіянам час поповнити свої сили», – ідеться у публікації.

Автор статті вказує, що Зеленський не може собі дозволити почати переговори з російським диктатором Путіна, оскільки такий крок буде токсичним у політичному плані. Українське суспільство категорично проти здачі територій, тоді як Кремль не виявив готовності прийняти нічого, окрім капітуляції України.

Головною проблемою для української влади стали очікування громадян, які хочуть побачити обіцяну деокупацію всіх територій, включно з Кримом.

Неназваний український депутат заявив виданню, що «розумні люди знають, що це не реально» і додав, що політичному керівництву «потрібно було колись скоригувати цю риторику».

Крім труднощів із допомогою країн Заходу, перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою, але її Україна здатна закрити самотужки. Неназваний західний дипломат, який працює у Києві, розповів виданню, що непопулярний законопроект про мобілізацію призвів до політичного пінг-понгу між Офісом президента і Верховною Радою.

«Ніхто не хоче насправді нести відповідальність на цьому етапі. Але це доведеться зробити. (...) Тож навколо цього також виникає соціальна напруга», – сказав дипломат.

Крім того, проведення широкомасштабної мобілізації призведе до економічних проблем. Влада не може платити зарплати військовим з іноземних грошей, а деякі галузі вже стикнулись з дефіцитом робочої сили. Також українська економіка потерпає від постійних ракетних атак та обстрілів, що відлякує іноземні інвестиції.

Український депутат на правах анонімності заявив, що у подібних умовах Україна не проживе ще 10 років. Проте інші вважають, що боротьба може тривати навіть довше.

«Ніхто не буде поступатися територією, але люди розуміють, що її повернення може зайняти багато часу. Яку форму це може мати? Тут погляди різняться. Довга війна з остаточною перемогою? Раптовий колапс у російській структурі влади? Успішний контрнаступ? Але для цього потрібен зовсім інший тип підтримки, ніж той, який Україна має зараз», – заявив колишній міністр економіки України Тимофій Милованов.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

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