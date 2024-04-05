Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук став новим заступником командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії. Ним став генерал-лейтенант Володимир Гордійчук. Про це стало відомо з указу №220/2024.

«Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії скріншот

Як повідомляла пресслужба Нацгвардії, раніше генерал-лейтенант був начальником Західного територіального управління та Центрального територіального управління Національної гвардії України.

Ще полковником Гордійчук брав участь в АТО: разом із підлеглим особовим складом очищав міста Луганської області від російських окупантів. Гордійчук нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Його генералу-лейтенанту видали за особисту мужність і високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про Гордійчука

Володимир Гордійчук народився у селі Барвинівка, що на Житомирщині.

У 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. У 2002 р. був командиром батальйону та начальником штабу.

З листопада 2014 по березень 2016 року обіймав посаду начальника штабу – першого заступника начальника Східного територіального управління. 30 березня 2016 року призначений на посаду начальника Західного територіального управління Національної гвардії України.

14 жовтня того ж року був представлений до звання генерал-майора.

12 жовтня 2018 року присвоєне військове звання генерал-лейтенанта. З 2 жовтня 2019 року – керівник Центрального територіального управління Нацгвардії.

Раніше 24 листопада президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив у 2023 році нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

До слова, 26 березня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування Східному територіальному управлінню Національної гвардії України.