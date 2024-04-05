Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Генерал-лейтенант Гордійчук був начальником Центрального територіального управління Нацгвардії
фото з відкритих джерел

Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук став новим заступником командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії. Ним став генерал-лейтенант Володимир Гордійчук. Про це стало відомо з указу №220/2024.

«Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
скріншот

Як повідомляла пресслужба Нацгвардії, раніше генерал-лейтенант був начальником Західного територіального управління та Центрального територіального управління Національної гвардії України.

Ще полковником Гордійчук брав участь в АТО: разом із підлеглим особовим складом очищав міста Луганської області від російських окупантів. Гордійчук нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Його генералу-лейтенанту видали за особисту мужність і високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про Гордійчука

Володимир Гордійчук народився у селі Барвинівка, що на Житомирщині.

У 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. У 2002 р. був командиром батальйону та начальником штабу.

З листопада 2014 по березень 2016 року обіймав посаду начальника штабу – першого заступника начальника Східного територіального управління. 30 березня 2016 року призначений на посаду начальника Західного територіального управління Національної гвардії України.

14 жовтня того ж року був представлений до звання генерал-майора.

12 жовтня 2018 року присвоєне військове звання генерал-лейтенанта. З 2 жовтня 2019 року – керівник Центрального територіального управління Нацгвардії.

Раніше 24 листопада президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив у 2023 році нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

До слова, 26 березня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування Східному територіальному управлінню Національної гвардії України.

Теги: Нацгвардія Володимир Зеленський президент указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент провів оперативну нараду з місцевими керівниками, щоб всі постраждалі, які втратили житло від російських ударів, втратили документи, отримали необхідну допомогу
Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єр-міністром Греції
6 березня, 18:44
Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року
До Одеси прибув прем'єр Греції для зустрічі із Зеленським – ЗМІ
6 березня, 12:40
Байден: «Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю»
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
8 березня, 06:30
У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського ракетного удару
Російський удар по Кривому Рогу. Зеленський пообіцяв відповідь
12 березня, 21:48
У виданні додають, що Макрон звинуватив Німеччину «в безхребетності», після чого помічник канцлера Олафа Шольца засумнівався щодо зобов'язань країни для Франції
Війська НАТО в Україні. Слова Макрона похитнули солідарність в альянсі – ЗМІ
11 березня, 12:27
Новий комбриг, полковник Яцишин пообіцяв продовжувати справу свого попередника
У 47-й бригаді «Маґура» змінився командир
10 березня, 17:47
У 2023 році звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно
Держнагороди на десятки мільйонів гривень. Що замовило відомство президента
15 березня, 10:51
Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії»
Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
16 березня, 22:00
Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
16 березня, 21:34

Політика

Рада може кардинально збільшити штрафи для українців, які ігнорують повістки ТЦК
Рада може кардинально збільшити штрафи для українців, які ігнорують повістки ТЦК
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев
КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт
Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
15K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
14K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
11K
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
6795
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
5920
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну

Новини

Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Сьогодні, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua