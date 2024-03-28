Зеленський анонсував новий наступ Росії

Зеленський заявив, що ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни

Як повідомив президент, українські військові «не готові захищатися від іншого великого російського наступу»

Українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

«Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що Україні вже зараз необхідна допомога. Адже Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці.

«У нас не було снарядів, артилерійських снарядів, багато різних речей», – сказав він.

Зеленський заявив, що новий наступ РФ очікується десь наприкінці травня або в червні.

«А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз», – сказав Зеленський про США та інших прихильників України

Як зазначив президент, у цій артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.

«У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником», – сказав він.

Нагадаємо, ЗСУ повідомляли, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тис. солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

До слова, у 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed».