Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США
Президент відзначив роль Конгресу США у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських активів для потреб України
фото: Офіс президента

Президент наголосив: для України критично важливо, щоб Конгрес США якомога швидше ухвалив рішення щодо виділення пакету підтримки

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це інформує Офіс президента.

До її складу увійшли сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс, які перебували в Україні з візитом.

Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США фото 1

Глава держави подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам і партіям Конгресу США за стійку підтримку України під час російського вторгнення.

«Вдячний за візит представницької двопартійної та двопалатної делегації на Чернігівщину, який є потужним сигналом підтримки для всіх українців. Дуже важливо, що в селі Ягідне ви на власні очі побачили жахливі наслідки російської агресії», – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США фото 2

Президент наголосив: для України критично важливо, щоб Конгрес США якомога швидше ухвалив рішення щодо виділення пакету підтримки.

Глава держави докладно поінформував делегацію Конгресу США про ситуацію на передовій, першочергові потреби сил оборони України, а також про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

Президент відзначив роль Конгресу США у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських активів для потреб України.

Також він додав, що вкрай важливою є підтримка партнерів щодо виробництва зброї та боєприпасів в Україні.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що може змінити ситуацію з російськими обстрілами.

«Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами», – наголосив президент.

Також президент Володимир Зеленський 4 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили, серед іншого, питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та безпілотників, та протидію повітряним ударам російських загарбників. 

Читайте також:

Теги: партії Володимир Зеленський президент Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку Кучми, Зеленський має сьогодні такий досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
Вчора, 17:14
Генерал-лейтенант Гордійчук був начальником Центрального територіального управління Нацгвардії
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 19:31
Очільник держави зауважив, що будуть прискорені темпи розмінування аграрної землі
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
Вчора, 20:01

Політика

Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США
Зеленський на Чернігівщині зустрівся з делегацією Конгресу США
Чи збільшаться штрафи за неявку в ТЦК? Нардеп відповів
Чи збільшаться штрафи за неявку в ТЦК? Нардеп відповів
Рада може кардинально збільшити штрафи для українців, які ігнорують повістки ТЦК
Рада може кардинально збільшити штрафи для українців, які ігнорують повістки ТЦК
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев
КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
11K
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
9715
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
5986
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
5466
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
4062
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua