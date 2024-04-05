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Російські втрати істотно зросли на тлі контрнаступу – BBC

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські втрати істотно зросли на тлі контрнаступу – BBC
Темпи приросту втрат продовжують у півтора-два рази перевищувати середні показники перших 12 місяців вторгнення
фото з відкритих джерел

Починаючи з жовтня 2023 року, щотижневі втрати російської армії почали істотно зростати

Втрати російської армії на фронті зросли з жовтня 2023 року. Причиною цього став наступ окупаційних військ на фронті. Про це повідомляє російська служба BBC.

Як пише видання, починаючи з жовтня 2023 року, щотижневі втрати російської армії почали істотно зростати. Саме у цей час окупанти посилили штурми у районі Авдіївки, жовтень вважають початком російського наступу.

«Темпи приросту втрат продовжують у півтора-два рази перевищувати середні показники перших 12 місяців вторгнення», – зазначає ВВС.

Опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменну загибель щонайменше 3354 офіцерів. Серед них 110 полковників, 271 підполковник та 480 майорів. Крім того, ЗМІ нарахували, що на війні проти України загинули мінімум 2,5 тис. молодших офіцерів – від лейтенанта до капітана.

Починаючи з жовтня 2023 року, щотижневі втрати російської армії почали істотно зростати
Починаючи з жовтня 2023 року, щотижневі втрати російської армії почали істотно зростати
фото: ВВС

Втрата офіцерів є найбільшим ударом по боєспроможності російських військ. У структурі російських збройних сил тільки офіцери навчені злагодженій взаємодії з іншими видами військ, зокрема, з артилерійськими підрозділами.

Загалом російським опозиційним ЗМІ вдалося підтвердити поіменно понад 50 тис. російських солдатів, які загинули на війні проти України. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

Серед так званих «елітних» російських військ найбільших втрат зазнають повітряно-десантні війська.

Найбільших втрат зазнають повітряно-десантні війська РФ
Найбільших втрат зазнають повітряно-десантні війська РФ
фото: ВВС

Нагадаємо, російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, але дещо змінили свою тактику.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: окупанти армія війна втрати наступ контрнаступ росіяни

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