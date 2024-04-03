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Росія готується наступати на Харків? Розвідка відповіла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія готується наступати на Харків? Розвідка відповіла
Раніше повідомлялося, що російський диктатор націлився на взяття Харкова
фото з відкритих джерел

Як зазначила розвідка, ворог намагається посіяти вкидами про «наступ на Харків» панічні настрої серед українців

Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось. Що ж стосується загрози «тут і зараз, завтра нападуть» і «треба негайно тікати і сіяти паніку», звісно, це – російська ІПСО», – зазначив Юсов.

Як зазначив Юсов, ворог намагається посіяти вкидами про «наступ на Харків» панічні настрої всередині нашої країни.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін націлився на взяття Харкова.

Як стало відомо, російська пропаганда розповсюджує серед мешканців Харкова фейкові повідомлення нібито від ДСНС України про можливе оточення Харкова найближчим часом з рекомендаціями залишити місто.

Зокрема, наразі приводів для евакуації населення з Харкова немає. Будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян.

До слова, російські окупанти зруйнували практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова.

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Теги: Харків війна розвідка ГУР окупанти наступ

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