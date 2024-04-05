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Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
Очільник держави зауважив, що будуть прискорені темпи розмінування аграрної землі
фото: Офіс президента України

Зеленський: 1,2 млрд грн уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про будівництво фортифікацій в Чернігівській області та проведення координаційної наради щодо економічної відбудови регіону.

За словами гаранта, на Чернігівщині була проведена зустріч із підприємцями в межах програми «Зроблено в Україні»: в області презентували дану платформу.

«1,2 млрд грн уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині – додатково. Це те, що має підтримати», – наголосив Зеленський.

Очільник держави також зауважив, що будуть прискорені темпи розмінування аграрної землі, адже ще з часів окупації залишається багато мін та снарядів.

До слова, президент перевірив будівництво фортифікацій на Чернігівщині, та заявив, що регіон працює згідно з графіком.

«Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області. В усіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють», – зауважив гарант.

Наприкінці звернення, Зеленський подякував прикордонникам, які протидіють диверсантам у Чернігівській області та в Україні загалом.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що може змінити ситуацію з російськими обстрілами.

«Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами», – наголосив президент.

Також президент Володимир Зеленський 4 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили, серед іншого, питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та безпілотників, та протидію повітряним ударам російських загарбників. 

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Теги: будівництво розмінування Володимир Зеленський президент Офіс президента знущання

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